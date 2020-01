Fisco: Gualtieri, riduzione cuneo fiscale primo passo per riforma generale

- La riduzione del cuneo fiscale è un primo passo per una complessiva riforma del fisco. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in un'intervista al Tg1. "Sono molto soddisfatto dopo avere evitato aumento dell'Iva, adesso aumentiamo gli stipendi a milioni di italiani riducendo le tasse sul lavoro con un intervento ispirato alla crescita e all'equità". "E' un intervento concreto ma è solo un primo passo per una riforma più generale del fisco che vogliamo realizzare per ridurre le tasse sui redditi medio bassi", ha aggiunto il ministro. Nel dettaglio, l'ampliamento della platea per la riduzione del cuneo fiscale prevede degli aumenti: “Chi già prende gli 80 euro ne avrà 100 e oltre 4 milioni di lavoratori che non godevano di questo beneficio avranno da 100 a 80 euro netti in busta paga: cioè fino a 1200 euro l'anno", ha spiegato ancora Gualtieri.(Rin)