Bolivia: Morales ammette, "ricandidarmi è stato un errore"

- L’ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha ammesso in un’intervista al quotidiano tedesco “Die Zeit” che ricandidarsi alle elezioni per un quarto mandato è stato un errore. “E’ stato un errore candidarmi, ma lo aveva deciso il popolo e io ho accettato la proposta per una quarta candidatura nel quadro della Costituzione”, ha detto Morales, rispondendo alla domanda su quale sia il maggiore errore commesso in 14 anni di presidenza. L’ex capo dello stato ha quindi ammesso che se non si fosse candidato sarebbe ancora in Bolivia. “Avrei dovuto rifiutare la proposta di candidatura. Però abbiamo vinto le elezioni al primo turno”, ha affermato, difendendo la trasparenza del processo elettorale. “Non c’è stata frode. L’Organizzazione degli stati americani ha incendiato la Bolivia con la sua informativa elettorale”, ha accusato l’ex presidente, annunciando un suo prossimo ritorno in Bolivia in vista delle elezioni generali, in programma il prossimo 3 maggio. (segue) (Geb)