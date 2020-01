Fisco: pm Milano, Simona Ventura inadempiente con Agenzie Entrate (2)

- (segue) Secondo l'inchiesta, condotta dalla guardia di finanza, tra il 2012 e il 2015, Simona Ventura avrebbe fatto confluire parte dei suoi ricavi e addebitato parte dei costi (come spese per la gastronomia, per il parrucchiere, per l'acquisto di fiori, biglietti aerei e per 80 t-shirt) a una società, la Ventidue srl, di fatto non operativa, quando, invece, avrebbe dovuto computare tutto, sia le entrate sia le uscite, nella sua dichiarazione dei redditi come persona fisica. La prossima udienza si terrà il 18 marzo, giorno in cui sarà ascoltata, su richiesta della procura, una collaboratrice di Simona Ventura mentre sono state fissate per il 13 maggio, dopo dichiarazioni spontanee dell'imputata, le conclusioni delle parti.(Rem)