Italia-Tunisia: accordo per l'apertura a Mazara del Vallo di un ufficio per i tunisini all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo è stato firmato tra Tunisia e Italia per l'apertura a Mazara del Vallo di un ufficio a uso dei tunisini residenti all'estero. La firma ha avuto luogo nella sede del ministero degli Affari sociali tunisino nella capitale nordafricana. Il sindaco di Mazaro del Vallo (Trapani), Salvatore Quinci, si è impegnato con l'altro firmatario, il direttore generale dell'Ufficio dei tunisini all'estero (Ote) Abdelkader Mhadhbi, affinché il suo comune fornisca un locale e un finanziamento annuo di 10 mila euro per l'apertura di una filiale dell'Ote. L'ufficio verrà battezzato Dar Tunes (ossia Casa della Tunisia) e si occuperà di promuovere attività culturali, sociali ed economiche. In una dichiarazione all'agenzia di stampa tunisina "Tap", Quinci ha affermato che il comune di Mazara "coprirà, conformemente all'accordo, le spese relative alla costruzione e al mantenimento della Dar Tunes per un periodo di cinque anni" e ha aggiunto che l'accordo costituisce "un passo significativo sulla via dello sviluppo delle relazioni italo-tunisine e verso una migliore integrazione della comunità tunisina in Italia e l'insegnamento della lingua italiana". (segue) (Tut)