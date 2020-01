Italia-Tunisia: accordo per l'apertura a Mazara del Vallo di un ufficio per i tunisini all'estero (2)

- Da parte sua, il direttore generale dell'Ote ha dichiarato a "Tap" che "questa sede costituirà uno spazio per la promozione di attività culturali e sociali destinate ai tunisini residenti all'estero", aggiungendo che il nuovo locale ospiterà anche esposizioni di prodotti artigianali e lezioni di lingua araba e italiana per tunisini. Il ministro tunisino degli Affari sociali, Mohamed Trabelsi, considera Dar Tunes "una finestra aperta sulla società italiana", sottolineando che questo spazio permetterà altresì di migliorare i servizi educativi, culturali, sociali e giuridici per i tunisini residenti a Mazara. Trabelsi ha ricordato che i tunisini residenti regolarmente nel comune sono più di 4 mila, senza contare gli immigrati irregolari, e ha aggiunto che Dar Tunes giocherà un ruolo importante nella difesa dei loro diritti sociali e nel miglioramento del livello dei servizi loro destinati, in special modo della scuola tunisina aperta nel comune dal 1990. (Tut)