Nato: a Sigonella raccolta dati, analisi, elaborazione e distribuzione a tutta Alleanza

- Nella base di Sigonella c'è l'unico posto in cui si possono trovare tutte insieme la capacità di raccogliere i dati, di analizzarli, elaborarli e distribuirli a tutto il resto dell'Alleanza. Lo ha detto ad "Agenzia Nova", un tenente colonnello dell'Aeronautica militare italiana, a margine della cerimonia di consegna del velivolo a pilotaggio remoto Alliance Ground Surveillance (Ags), oggi nella base dell'aeronautica militare di Sigonella. "Siamo nella centrale operativa dell'attività della Nato Alliance ground surveillance" che è "un sistema che permette, attraverso un velivolo, di collezionare informazioni al fine di fornire la migliore possibilità di informazione di conoscenza del territorio" così da permettere poi ai "nostri comandanti di poter prendere una decisione", ha spiegato. "Il nostro primo obiettivo è quello di garantire la sicurezza della Nato e quindi dare indicazioni su quello che si muove sul terreno e che può diventare o che può essere interpretato come una possibile minaccia". E questo fa sì che la Nato si predisponga "a difendersi da quello che possa essere una eventuale situazione non piacevole", ha precisato. (segue) (Beb)