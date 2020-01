Nato: a Sigonella raccolta dati, analisi, elaborazione e distribuzione a tutta Alleanza (2)

- "Questo è l'unico posto nella Nato dove possiamo trovare nello stesso luogo la capacità di raccogliere i dati, analizzarli, elaborarli e distribuirli a tutto il resto dell'Alleanza", ha proseguito. "E questo noi lo chiamiamo ciclo Joint Intelligence Surveillance Reconnaissance Process. Questo ciclo comincia e ricomincia ogni momento, non si ferma alla prima analisi, perché l'analisi va sempre avanti e l'osservazione e il controllo del territorio è costante e viene rifatto costantemente attraverso il nostro sensore e attraverso i nostri analisti", ha aggiunto. "Io sono responsabile dell'esecuzione della missione. Quindi, nel momento in cui riceviamo il nostro obiettivo, la nostra area di interesse, noi pianifichiamo insieme al pilota e agli analisti la nostra missione, dopodiché la iniziamo e io sono responsabile perché tutti gli operatori in questa sala abbiano ciò che serve loro per portare a termine la missione", ha detto, sottolineando che, per fare questo, c'è un coordinamento con le autorità superiori e con tutti coloro che possono dare sostegno logistico. (segue) (Beb)