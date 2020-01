Nato: a Sigonella raccolta dati, analisi, elaborazione e distribuzione a tutta Alleanza (3)

- "Dopo di me - ha detto il tenente colonnello - c'è il pilota, che ovviamente conduce il volo" e "il sensor operator che è colui il quale gestisce il nostro radar, la nostra capacità di raccolta". A seguire, gli analisti: "Abbiamo oltre 200 analisti provenienti da tutte le nazioni dell'Alleanza, i più esperti disponibili in campo. Arrivano qui capaci di analizzare qualsiasi immagine, qualsiasi prodotto immagine e loro possono analizzarli tutti e creare intelligence", ha spiegato. "Per cui noi possiamo lavorare su ciò che tutte le nazioni mettono a disposizione della Alleanza e fornire a tutta l'Alleanza tutto ciò che noi produciamo", ha continuato. Infine, "possiamo anche sostenere le popolazioni in caso di disastri ambientali, avendo cura di osservare qual è il disastro, l'entità del disastro oppure dando indicazioni su quali sono le vie migliori per portare il soccorso o per evacuare il personale", ha concluso. (Beb)