Economia: Gelmini (FI), crescita asfittica, Italia in stagnazione

- "I dati della Banca d'Italia sul Pil confermano la cattiva salute dell'economia italiana. Crescita ferma nel IV trimestre 2019 con 'rischi al ribasso'. Previsioni asfittiche per i prossimi anni: +0,5 per cento nel 2020, +0,9 per cento nel 2021, +1,1 per cento nel 2022. L'Italia è in stagnazione e il governo osserva immobile". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Rin)