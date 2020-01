Migranti: Toninelli (M5s), pur di fare propaganda Lega ridicolizza istituzioni

- "Il centrodestra ancora una volta trascina le istituzioni nel fango e, con le loro goffe forzature, le ridicolizza. Sul caso Gregoretti stanno facendo tutto e il contrario di tutto, perché vogliono a ogni costo che lunedì prossimo la Giunta per il regolamento del Senato voti per mandare a processo Matteo Salvini". Lo afferma in una nota il senatore del Movimento cinque stelle Danilo Toninelli. "Ma come, vi direte - prosegue - remano contro il capitano dei miei stivali? Paradossalmente è così, perché in questo modo possono affibbiargli la patente di povero martire da esibire e da sfruttare per la campagna delle regionali. Evidentemente, non avendo veri argomenti da usare per le elezioni in Emilia Romagna e Calabria, cercano di racimolare voti ricorrendo a ogni trucco e mezzuccio. Usare le istituzioni per cavalcare il tema immigrazione: per l'ennesima volta, di questo stiamo parlando". (segue) (Com)