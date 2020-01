Migranti: Toninelli (M5s), pur di fare propaganda Lega ridicolizza istituzioni (2)

- "Pur di ottenere - sottolinea Toninelli - questo risultato hanno trasformato il Senato in un teatrino dove hanno messo in scena una farsa fatta di retromarce, fughe in avanti, toppe peggiori del buco. Poi, quando dopo l'ennesima piroetta si sono incartati, pur di sfangarla sono dovuti ricorrere alla scorrettezza definitiva, chiedendo al presidente del Senato di votare e togliergli dall'angolo dove si erano messi da soli". "La Casellati - aggiunge - tra il ruolo super partes e quello di arbitro che scende in campo non ci ha pensato due volte e il suo voto in sostegno del centrodestra è risultato determinante. La cosa più triste di tutta questa vicenda è che mentre noi stiamo lavorando per dare risposte ai bisogni dei cittadini e migliorare la vita della collettività, la Lega e compagnia si stanno occupando esclusivamente di questioni di Palazzo, lontane mille chilometri dai veri problemi del paese". (Com)