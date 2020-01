Puglia: Borraccino, approvata graduatoria efficientamento energetico edifici pubblici

- “Approvata graduatoria definitiva dell’avviso pubblico per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. La Puglia, prima regione in Italia". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore regionale pugliese allo Sviluppo economico Mino Borraccino. L'esponente della giunta Emiliano ha aggiunto: "L'avviso, emanato nel 2017, era diretto alle pubbliche amministrazioni che intendevano realizzare interventi, soluzioni tecnologiche innovative e investimenti su edifici e strutture pubbliche al fine di accelerare l'evoluzione verso gli edifici a energia quasi zero. Attraverso questa opportunità di finanziamento, la Regione Puglia sostiene l'integrazione di fonti rinnovabili e il conseguimento della sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi di Europa 2020 in tema ambientale". (segue) (Ren)