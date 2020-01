Puglia: Borraccino, approvata graduatoria efficientamento energetico edifici pubblici (2)

- E ha aggiunto: "L’avviso aveva una dotazione di 157 milioni di euro, con una riserva di 30 milioni per le Asl e le aziende ospedaliere universitarie e di 10 milioni per le amministrazioni statali. Da un paio di settimane, presso la Ragioneria della Regione Puglia è in lavorazione la determina della dirigente di sezione Energia di ammissione a finanziamento e impegno di spesa di n. 101 interventi per un importo pari a 117 milioni". Borraccino ha concluso: "Segnalo che anche l’Anci ha espresso grande soddisfazione per questo risultato pugliese, considerato per esempio che circa la metà degli edifici scolastici comunali non ha ancora adottato alcuna soluzione per ridurre i consumi e, conseguentemente, l’impatto negativo sull’ambiente”. (Ren)