Trasporto aereo: Brasile, Azul annuncia l'acquisto di 75 nuovi aerei da Embraer (3)

- Attualmente Azul vola su 150 destinazioni nazionali. "Al momento voliamo su 150 destinazioni ma vogliamo raggiungere 200 città nel paese nei prossimi 3-4 anni", ha detto ai giornalisti, aggiungendo che la compagnia già da giugno offrirà voli dall'aeroporto Viracopos di Campinas (stato di San Paolo) a New York. In ultimo Azul ha confermato di aver acquisito la compagnia TwoFlex per 123 milioni di real (26,4 milioni di euro) come strategia per espandere la propria attività nella regione. La società acquisita offre regolare servizi passeggeri e merci su 39 destinazioni in Brasile, di cui solo 3 sono attualmente servite da Azul. (Brb)