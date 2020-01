Albania: ministro Giustizia chiede rimozione e inchiesta su giudice che ha scarcerato ergastolano

- Il ministro della Giustizia albanese Etilda Gjonaj ha annunciato oggi di aver chiesto la rimozione dall'incarico e l'avvio di un'inchiesta nei confronti del giudice distrettuale di Kruja, Enkelejda Hoxha, la quale tre giorni fa ha deciso di rimettere in libertà uno dei boss criminali, Endrit Dokle, condannato all'ergastolo. Gjonaj ha parlato di una sentenza emessa "in flagrante violazione delle leggi", ed ha chiesto all'Alto consiglio della magistratura (Klgji) "la sospensione del giudice dall'incarico e la sua successiva rimozione". Il Klgj però ha spiegato che in base alla nuova legislazione "non possiamo esprimersi su casi concreti". (segue) (Alt)