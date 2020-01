Albania: ministro Giustizia chiede rimozione e inchiesta su giudice che ha scarcerato ergastolano (2)

- Per quanto riguarda l'avvio di un procedimento disciplinare "ciò è una competenza dell'Alto ispettorato della giustizia (Ild)", una nuova istituzione ancora però non in funzione, ha spiegato il Klgj, ammettendo di trovarsi di fronte "ad un impasse giuridica che non ci permette di intraprenderà alcuna mossa". Il ministro Gjonaj però si è detta allarmata del fatto che "molti giudici, in attesa di sottoporti al processo della rivalutazione, stanno emettendo sentenze scandalose, scarcerando o favorendo elementi criminali. In tale situazione serve un'immediata reazione da parte delle istituzioni di giustizia", ha detto Gjonaj. (Alt)