Milano: pm su studentesse molestate su 94, già episodi analoghi in passato

- Per il pm di turno della procura di Milano il 40enne, arrestato ieri per violenza sessuale a bordo del bus della linea 94 ai danni di due studentesse del liceo classico Giuseppe Parini, "è un soggetto abitualmente dedito a condotte sessualmente moleste nei confronti di studentesse minorenni, come confermano anche diverse ragazze che riferiscono di episodi analoghi in precedenza". Lo si legge nella richiesta al gip di convalida dell'arresto e di applicazione nei suoi confronti della misura cautelare dei domiciliare. Alla luce di quanto è accaduto "si può dunque ritenere - aggiunge il pm - che si sia trattato di un'azione programmata e con obiettivo perseguito con pervicacia, come dimostra anche la circostanza che lo stesso non ha desistito dal proprio intento nemmeno dopo l'intervento della professoressa". (segue) (Rem)