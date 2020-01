Milano: pm su studentesse molestate su 94, già episodi analoghi in passato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell'ufficio Volanti della questura di Milano, allertati da una docente dell'istituto, alle 12.50 di ieri l'uomo alla fermata di piazza Mirabello si è avvicinato a due studentesse. All'arrivo del bus 94 il 40enne ipovedente con la scusa di reggersi per salire sul mezzo, si è avvinghiato a una delle due e con la mano le ha palpato il seno e ha molestato l'altra. L'insegnante che ha assistito alla scena è intervenuta immediatamente prendendolo per un braccio e allontanandolo dalle due studentesse. Durante il tragitto la professoressa ha poi notato l'uomo chiacchierare con altre ragazze e si è quindi spostata vicino a loro per accertarsi che non si fossero ripetuti episodi simili. A quel punto il 40enne, dopo essere mostrato calmo in un primo momento, ha incominciato a insultare la donna che si è allontana per chiamare il 112. Nel frattempo, però, come poi riferito ai poliziotti da una ragazza, l'uomo si è avvicinato a un'altra studentessa minorenne del Parini dicendole: "Ah si io mi ricordo di te ci siamo conosciuti prima di Natale sulla 94" e chiamandola direttamente per nome. Il 40enne, rintracciato dagli agenti della Nibbio in piazza Cinque giornate, è stato poi portato nel carcere di San Vittore in attesa della convalida dell'arresto. (Rem)