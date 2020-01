Regione Lazio: Orneli, su Altaroma supportiamo designer di showcase Roma

- "Ritorna dal 23 al 26 gennaio la Roma Fashion Week, un appuntamento che è divenuto nel tempo un importante palcoscenico per i giovani talenti emergenti del mondo della moda. Un posizionamento che è il frutto di un intenso lavoro fatto dai vertici di Altaroma, per il quale voglio ringraziare la presidente, Silvia Venturini Fendi, tutto il Cda e il direttore generale Adriano Franchi". Lo dichiara, in una nota, l'assessore regionale allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione, Paolo Orneli. "È grazie a loro se Altaroma, tramite tutte le iniziative che promuove, è nel contempo un centro di valorizzazione delle eccellenze artigianali e di promozione del Made in Italy e un trampolino di lancio per i volti nuovi di questo settore - aggiunge Orneli -. E anche in questa occasione la Regione Lazio è al fianco di questa importante kermesse sostenendo un valido progetto per i giovani talenti del nostro territorio". (segue) (Com)