Regione Lazio: Orneli, su Altaroma supportiamo designer di showcase Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tramite Lazio Innova quest'anno - continua l'assessore Orneli - diamo infatti il nostro contributo a Showcase Roma, il progetto di scouting di giovani designer di moda di Altaroma, arrivato alla sua quinta edizione. Mettiamo a disposizione di 24 dei 56 designer che partecipano allo Showcase con le loro collezioni autunno/inverno 2020-2021 un percorso di supporto all'imprenditorialità per aiutarli a sviluppare il proprio modello di business. Un'attività che durerà due mesi e si svolgerà presso lo Spazio Attivo Roma Casilina di Lazio Innova, alla fine dei quali ai tre migliori progetti di impresa verrà assegnato un premio di 3.000 euro ciascuno. Vogliamo aiutare i migliori talenti tra i giovani designer del Lazio a fare strada – conclude l'assessore – e per fare questo la creatività non basta, servono anche conoscenze imprenditoriali e capacità di affrontare i mercati. E fornirle a chi ne ha bisogno è uno dei nostri compiti". (Com)