Bolivia: presidenziali, Mas verso candidatura ex ministro Esteri Choquenhuanca

- L'ex ministro degli Esteri della Bolivia, David Choquehuanca, si profila come candidato di punta del Movimento al socialismo (Mas), partito dell'ex presidente Evo Morales, alle presidenziali di maggio. Choquehuanca, per undici anni titolare della diplomazia boliviana, ha raccolto l'appoggio unanime del Patto dell'unità, piattaforma delle organizzazioni sociali che sostengono il Mas. Al suo fianco, in qualità di vice, è stato scelto il giovane dirigente "cocalero" Andronico Rodriguez. "Nelle prossime ore sarà convocata una nuova grande concentrazione per la proclamazione di questi due compagni" come aspiranti alla guida del paese, ha detto il deputato del Mas, Henry Carbera, in un'intervista concessa a "Cadena A". L'annuncio ufficiale della candidatura del Mas, aveva promesso Morales oggi rifugiato in Argentina, si farà il 19 gennaio. (segue) (Brb)