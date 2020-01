Bolivia: presidenziali, Mas verso candidatura ex ministro Esteri Choquenhuanca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo convocando una riunione di alto livello del Mas, con i dirigenti esecutivi i presidenti dei movimenti sociali. Questa riunione si realizzerà il 19 gennaio", aveva detto Morales al termine di un incontro con alcuni fedelissimi tenuto a fine dicembre a Buenos Aires. Nel corso della riunione è stata infine fissata una "mobilitazione massiccia" per il 22 gennaio, giorno in cui si chiude il mandato presidenziale che Morales considera ancora non esaurito dal momento che il parlamento non ha mai formalmente approvato le dimissioni. Nell'occasione, il "cocalero" dovrebbe tenere un discorso di bilancio del suo mandato presidenziale. (segue) (Brb)