Bolivia: presidenziali, Mas verso candidatura ex ministro Esteri Choquenhuanca (3)

- Il 31 dicembre 2019 era stata formalizzata, con una certa sorpresa, la candidatura comune di Luis Fernando Camacho e Marco Pumari, rappresentanti di due storiche organizzazioni sociali contrarie ai governi neosocialisti. In un documento comune i due politici - a vario titolo protagonisti delle proteste che hanno portato Morales a chiedere rifugio in Messico - hanno parlato di un "accordo politico, cittadino e nazionale" segnalando che sono pronti a raccogliere l'appoggio di "qualsiasi tipo di alleanza, movimento cittadino o partito politico". Camacho, ex presidente del potente Comitato civico di Santa Cruz, aveva già annunciato a inizio mese la sua attesa candidatura, entrando però in contrasto con Pumari, presidente del Comitato civico potosinista. I due hanno convenuto di "lasciare da parte qualsiasi tipo di malinteso del passato". "Ci volevano dividere, ci vogliono dividere, ma dimostreremo che l'unione fa la forza", ha scritto Pumari sui suoi profili social. (segue) (Brb)