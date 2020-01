Bolivia: presidenziali, Mas verso candidatura ex ministro Esteri Choquenhuanca (6)

- Il primo turno delle elezioni generali si terrà il 3 maggio. In caso di risultato definitivo già al primo turno, gli eletti entreranno in carica tra il 29 maggio e il 12 giugno. L'eventuale ballottaggio è fissato per il 14 giugno: in questo caso l'insediamento di presidente, vicepresidente, deputati e senatori, avverrà tra l'8 e il 22 luglio. Il secondo turno verrà convocato nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il 50 per cento più uno degli elettori o una differenza di dieci punti percentuali nei confronti del secondo candidato più votato. Il processo di aggiornamento dell'anagrafe elettorale inizierà il 18 gennaio e durerà fino a tutto il 26. Per impedire una vacanza di potere, il parlamento boliviano sta approvando una legge che estende il mandato di Anez e dei membri del parlamento fino alle elezioni. La legge ha ricevuto il via libera dal Senato e passerà ora alla Camera, controllata per più dei due terzi dai deputati del Mas. Secondo quanto dichiarato dalla presidente del Senato, Eva Copa, la legge dovrebbe essere approvata senza modifiche, in quanto fa parte di un accordo tra tutti i partiti che compongono il parlamento. (segue) (Brb)