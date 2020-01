Napoli: Verdi, revoca assessore municipale senza confronto

- "Abbiamo appreso oggi dell'annuncio fatto dal presidente della seconda Municipalità Francesco Chirico, durante un consiglio municipale, di voler revocare l'assessore municipale dei Verdi Roberto Marino". Lo hanno dichiarato in una nota i consiglieri comunali dei Verdi Stefano Buono e Marco Gaudini. I due esponenti Verdi hanno spiegato: "Oltre a non condividere la decisione in sé, proprio nel momento in cui c'è maggior bisogno di politiche ambientaliste a ogni livello, fin da quello municipale, siamo rammaricati per la totale assenza di confronto. Nessun rappresentante degli organismi del partito dei Verdi, infatti, è stato coinvolto nella discussione: si tratta di una scelta unilaterale non condivisa e incomprensibile se non alla luce di possibili equilibri politici in vista delle prossime scadenze elettorali". Quindi Buono e Guadini hanno affermato: "Chiediamo pertanto al presidente Chirico di riconsiderare la decisione annunciata e di aprire un tavolo di confronto con i Verdi cittadini. In caso di mancata risposta alla nostra richiesta, valuteremo le conseguenti azioni politiche".(Ren)