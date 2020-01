Ucraina: presidente Zelensky respinge le dimissioni del premier Honcharuk

- Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha detto che intende dare un'altra opportunità al primo ministro Oleksiy Honcharuk, il quale ha inviato nelle scorse ore al capo dello Stato una lettera con le sue dimissioni. "Ho ricevuto la tua lettera di dimissioni riguardo gli ultimi conflitti o scandali. Ho deciso di dare a te ed al governo un'altra opportunità se sarai in grado di risolvere alcuni problemi di cui il nostro popolo è preoccupato", ha dichiarato Zelensky in un messaggio video pubblicato sul profilo Facebook dell'ufficio della presidenza ucraina. La scelta del premier ucraino di presentare le sue dimissioni è stato visto come un gesto “dovuto” dopo la pubblicazione su internet di alcuni audio registrati durante una riunione del Consiglio dei ministri. (segue) (Res)