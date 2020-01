I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Siria: Erdogan, Assad non rispetta accordi su cessate il fuoco - Gli attacchi in corso nel governatorato di Idlib, nel nord-ovest della Siria, sono una “chiara prova che il regime” di Bashar al Assad “non rispetta gli accordi sul cessate il fuoco” in vigore dallo scorso 12 ottobre. Lo ha dichiarato il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, promotore della tregua assieme all’omologo della Federazione russa Vladimir Putin. Parlando ai giornalisti a Istanbul, Erdogan si è detto molto preoccupato per gli sviluppi nell’area. Già nel settembre del 2018 Russia e Turchia avevano stretto un accordo per istituire una zona di de-escalation nel governatorato di Idlib e nelle aree circostanti. Si tratta dell’ultimo quadrante della Siria ancora sotto il controllo dei gruppi ribelli. Da allora, tuttavia, oltre 1.300 civili sono rimasti uccisi nella zona e più di un milione di siriani sono stati costretti a lasciare le proprie case. (Res)