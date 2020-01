Difesa: Bosnia, dalla Turchia 30 milioni di euro per acquisto equipaggiamenti militari

- Il governo turco prevede di donare alla Bosnia Erzegovina 30 milioni di euro per l'acquisto di equipaggiamenti militari: lo ha riferito oggi il sito di informazione "Capital". L'equipaggiamento dovrà essere a ogni modo acquistato da fornitori turchi e la cifra complessiva sarà stanziata nel corso dei prossimi cinque anni in base ai progetti che saranno proposti dal consiglio dei ministri bosniaco. In base alla bozza dell'accordo tra i due paesi esaminata dalla testata, la Bosnia dovrà impegnarsi a non cedere l'equipaggiamento a paesi terzi.(Bos)