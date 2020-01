Golf: l'azzurro Francesco Laporta è in vetta all'Abu Dhabi Hbsc Champioship

- Azzurri sempre più protagonisti nell'Abu Dhabi Hsbc Championship dove Francesco Laporta, con una grande prestazione sottolineata da un 63 (-9) per uno score di 134 (71 63, -10) colpi, ha preso il comando, risalendo dal 50esimo posto e rilevando Renato Paratore, in vetta dopo un giro e comunque rimasto in alta classifica, quarto con 136 (64 72, -8) alla pari con lo spagnolo Sergio Garcia e con il cinese Haotong Li. A metà graduatoria Edoardo Molinari, 35° con 141 (68 73, -3) e out al taglio Guido Migliozzi (71 73) e Lorenzo Gagli (73 71), 74.i con 144 (par), Nino Bertasio, 105° con 147 (74 73, +3), e Andrea Pavan, 111° con 148 (74 74, +4). Nel primo degli otto eventi delle Rolex Series dell'European Tour, che si sta svolgendo all'Abu Dhabi GC (par 72), negli Emirati Arabi Uniti, sono in seconda posizione con 135 (-9) l'inglese Matthew Fitzpatrick e lo spagnolo Rafa Cabrera Bello e si è portato in settima con 137 (-5), risalendo anch'egli dalla 50esima, lo statunitense Patrick Cantlay affiancato dal sudafricano Louis Oosthuizen (Ren)