Migranti: Santangelo (M5s) da Lega e centrodestra oggi brutta pagina per le istituzioni

- "Brutta pagina quella scritta oggi al Senato dalla Lega e da tutto il centrodestra sul caso Gregoretti. Abbiamo visto un organo custode del Regolamento riunirsi per esaminare una loro richiesta e subito dopo risedersi al tavolo perché la stessa opposizione chiedeva una deroga rispetto a quanto ottenuto pochi minuti prima". Lo scrive in una nota il senatore del Movimento cinque stelle Maurizio Santangelo. "E a quel punto - aggiunge - è scesa in campo la presidente Casellati che ha deciso di spostare gli equilibri con il suo voto. Non il massimo per chi fino a ieri rivendicava il suo ruolo di arbitro imparziale. Purtroppo siamo costretti a osservare la spregiudicatezza del signor Salvini che vuole piegare le istituzioni alle sue esigenze di propaganda elettorale". "Ai cittadini dell'Emilia Romagna e della Calabria interessano - conclude - proposte per risolvere i loro problemi, non le speculazioni leghiste".(Com)