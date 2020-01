Commercio Roma: Politi (Lega), sottoscritta mozione per diritto a postazioni

- La Lega anche in Campidoglio si schiera al fianco degli urtisti. In una nota Maurizio Politi, capogruppo del Carroccio in Assemblea Capitolina scrive: "Abbiamo sottoscritto, insieme ad altri consiglieri, la mozione per chiedere una nuova allocazione per gli urtisti. Le scelte dell'amministrazione Raggi sono dannose e pericolose. Siamo al fianco di una delle categorie più storiche della nostra città. Pretenderemo che il diritto al lavoro di ognuno venga rispetto". "Il decoro è una cosa seria, e nulla ha a che vedere con le decisioni assurde della Giunta capitolina", conclude Politi. (Com)