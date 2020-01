Cooperazione: Uganda, inaugurato progetto di Medici con l’Africa Cuamm per ridurre cecità (2)

- Nel nord dell’Uganda la prevalenza della disabilità visiva è la più alta di tutto il paese. Medici con l’Africa Cuamm vuole quindi migliorare l’accesso e la qualità dei servizi ospedalieri rivolti alle persone con problemi di vista, con un’attenzione particolare a disabili, donne e bambini, che nelle aree rurali si trovano molto spesso esclusi da questo tipo di cure. Vista la carenza di servizi oftalmici di base nella regione, l’Ospedale Saint Joseph di Kitgum, il distretto di Arua e il ministero della Salute ugandese hanno richiesto l’intervento di Medici con l’Africa Cuamm in partnership con Cbm Italia, secondo uno schema già sperimentato in altri paesi africani. Formazione del personale sanitario e decentramento dei servizi dall’ospedale alle comunità saranno due importanti elementi del progetto, per raggiungere anche le fasce della popolazione che al momento non hanno accesso a servizi oculistici. Previsti anche lavori strutturali all’interno dell’ospedale Saint Joseph di Kitgum per trasformarlo in centro sanitario oftalmico di secondo livello, e l’equipaggiamento dell’ospedale di Arua per potenziare l’erogazione di servizi oftalmici di chirurgia e trattamenti specialistici. Sono 76.521 i pazienti che il progetto prevede di trattare e visitare in tre anni. (segue) (Com)