Ucraina: le dimissioni di Honcharuk mettono alla prova Zelensky e la solidità del governo (2)

- Già ieri le registrazioni hanno determinato la reazione dell’esecutivo di Kiev, con lo stesso Honcharuk che ha accusato ipotetici “avversari” di voler le iniziative delle autorità ucraine. “Fin dall’inizio, molte persone si sono attivate per danneggiare lo staff presidenziale e il governo, cercando di impedirci di lavorare, per impedire all’Ucraina di avere successo”, ha scritto il premier, aggiungendo che l’esecutivo “continuerà a sradicare la corruzione”. Nonostante queste dichiarazioni iniziali, Honcharuk ha successivamente deciso di fare un passo formale e scrivere la lettera dimissioni a Zelensky, indirizzandola però al presidente del parlamento Dmytro Razumkov, come vuole la prassi costituzionale ucraina. Honcharuk ha in ogni caso voluto mettere in evidenza il rapporto di fiducia esistente con il capo dello Stato, affermando tramite il proprio profilo Facebook che Zelensky “rappresenta un modello di onestà” e che le dimissioni giungono “per evitare che emergano dubbi” circa la relazione di correttezza fra i due. (segue) (Res)