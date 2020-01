Ucraina: le dimissioni di Honcharuk mettono alla prova Zelensky e la solidità del governo (3)

- In attesa della decisione del capo dello Stato, il cui ufficio ha fatto sapere che la lettera “è arrivata e verrà presa in considerazione”, il premier e il governo di Kiev proseguiranno la propria attività. "L'esecutivo proseguirà il proprio lavoro a tempo pieno, fino a quando il presidente non avrà preso una decisione in merito alle attività del governo. Questa è la decisione politica che ci aspettiamo dal leader del nostro partito Servo del popolo", ha affermato Honcharuk, intervenendo dinnanzi alla Verkhovna Rada. Il parlamento dovrebbe in ogni caso venire interpellato in merito alle dimissioni dell’esecutivo e del primo ministro, come da prassi in Ucraina. Da parte sua, Zelensky non ha ancora dato una risposta alla lettera di dimissioni del primo ministro, e alcuni analisti sostengono che potrebbe valutare l’ipotesi di respingere tale prospettiva, premiando la “fedeltà” sbandierata da Honcharuk. (segue) (Res)