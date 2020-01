Ucraina: le dimissioni di Honcharuk mettono alla prova Zelensky e la solidità del governo (5)

- Fonti stampa hanno sottolineato l’interesse del potente oligarca Ihor Kolomoisky nel colpire l’attuale esecutivo di Kiev e il suo primo ministro, in ostilità con le iniziative ambiziose che il governo ucraino ha programmato per il prossimo futuro. Qualora Zelensky dovesse dare sostegno pubblico a Honcharuk, stigmatizzando le presunte critiche emerse dagli audio registrati durante la riunione del governo, il giovane premier ne guadagnerebbe una maggiore legittimità nella propria azione riformista e di dichiarata lotta alla corruzione. In caso contrario, il presidente dimostrerebbe di essere preoccupato della solidità della propria immagine pubblica e del proprio ruolo come autentico motore delle innovative politiche promesse nelle due tornate elettorali del 2019. (Res)