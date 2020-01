Fisco: Martina (Pd), meno tasse su lavoro primo passo in avanti

- “Più soldi in busta paga, meno tasse sul lavoro. Dal 1 luglio fino a 1.200 euro in piu l’anno. E’ primo passo e va nella direzione giusta. Avanti anche su tutele partite Iva, assegno unico per i figli e salario minimo”. Lo scrive su Twitter l’ex segretario e deputato Pd, Maurizio Martina. (Com)