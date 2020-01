Trasporto aereo: Russia, aeroporto Sheremetyevo inaugura nuovo terminal

- L’aeroporto internazionale Sheremetyevo di Mosca ha inaugurato oggi un nuovo terminal dalla capacità di 20 milioni di passeggeri all’anno. Lo riferiscono i media della Federazione Russa, aggiungendo che con l’apertura del nuovo terminal C lo scalo sarà in grado di servire fino a 80 milioni di passeggeri in un anno. Il costo dei lavori di costruzione si attesta intorno ai 32 miliardi di rubli (circa 470 milioni di euro).(Rum)