Roma: pubblicato avviso per terza edizione "Eureka!", 1,5 mln per progetti promozione scienza

- Da oggi è online l'avviso pubblico per la selezione dei progetti degli operatori privati che andranno a comporre "Eureka!", la stagione ideata e promossa da Roma Capitale - assessorato alla Cultura dedicata alla promozione della cultura scientifica, parte essenziale del patrimonio culturale di Roma. È possibile partecipare presentando le domande entro il 17 febbraio 2020. Dopo la prima sperimentazione della triennalità con Estate romana, e vista l'attivazione di una spiccata vivacità del panorama scientifico cittadino in occasione delle prime due stagioni di "Eureka!", la terza edizione dell'avviso pubblico diventa per la prima volta triennale: gli operatori che risulteranno idonei al processo di selezione appena pubblicato, riceveranno quindi il contributo economico per le annualità 2020-2021-2022 per un totale di un milione e 500 mila euro, quindi 500mila euro destinati a ciascuna annualità. In base al nuovo regolamento dei contributi (approvato dall'Assemblea capitolina il 7 novembre 2019) ogni proposta che risulterà idonea, potrà ricevere al massimo l'85 per cento del costo totale del progetto, e comunque fino ad un massimo di 20 mila euro. Nel 2020, la manifestazione si svolgerà dal 31 marzo al 31 maggio con un programma di attività, appuntamenti ed eventi innovativi per la promozione e divulgazione di contenuti scientifici, che si svilupperanno su tutto il territorio cittadino. (segue) (Com)