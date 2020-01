Roma: pubblicato avviso per terza edizione "Eureka!", 1,5 mln per progetti promozione scienza (2)

- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo ricorda che nel 2016 erano previsti 1,5 milioni di euro dedicati ai bandi per le attività culturali, mentre oggi l'amministrazione ne ha stanziati 3 milioni 250 mila euro per tre bandi che saranno triennali. Il vicesindaco si augura che a questo avviso pubblico di "Eureka!", dedicato alla diffusione del sapere scientifico, per il quale nel 2020 l'amministrazione ha confermato 500 mila euro, aderirà buona parte del mondo scientifico della Capitale, per far sì che in tutta la città si diffondano dal 31 marzo al 31 maggio il numero più alto possibile di incontri. Sull'onda di quanto sperimentato e capitalizzato in questi anni, il nuovo bando di "Eureka! Roma 2020-2022" prevede una netta semplificazione amministrativa per gli operatori che parteciperanno, in termini di modulistica, di rendicontazione e di ulteriore trasparenza nell'indicazione dei criteri di valutazione utilizzati. Obiettivo dell'amministrazione infatti è garantire maggiore accessibilità agli operatori e quindi stimolare una maggiore offerta culturale variegata sul territorio, mantenendo valido quanto messo in pratica in questi anni in merito alla diffusione delle iniziative in ciascun municipio. (Com)