Milano: operaio morto in cantiere M4, oggi primo sopralluogo consulenti pm, volta crollata consolidata già 2016

- I due consulenti tecnici, entrambi ingegneri strutturisti, nominati dalla procura di Milano, hanno svolto oggi il primo sopralluogo nell'area sequestrata all'interno del cantiere del "manufatto Tirana" della M4 dove lo scorso 13 gennaio si è verificato un crollo in cui è rimasto ferito un operaio 42enne, poi morto in ospedale. Lo si apprende da fonti giudiziarie. Per il momento il fascicolo per omicidio colposo, di cui è titolare il pm Maura Ripamonti, rimane a carico di ignoti in attesa degli esiti dei primi accertamenti dei periti. Dai primissimi rilievi sembra che la volta della stanza a 18 metri di profondità da cui si è distaccato del materiale misto, composto da terra e cemento, che ha quasi sepolto il capo squadra tbm del consorzio Metro Blu, fosse stata consolidata già nel 2016. Al vaglio dei consulenti anche l'ipotesi che il crollo sia stato causato da un'infiltrazione di acqua proveniente dalla falda acquifera.(Rem)