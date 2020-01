Americhe: Messico e Usa registrano accordi su contrasto bilaterale a traffico di armi e droghe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione segue di un mese l'incontro nel quale Burr ed Ebrard hanno deciso il rafforzamento del Gruppo di lato livello di sicurezza, istituito ad agosto 2019, con l'obiettivo di combattere la criminalità organizzata. L'appuntamento di dicembre era stato sollecitato dal Messico poco dopo che il presidente Usa, Donald Trump, aveva annunciato l'intenzione di inserire le bandi narcotrafficanti latine nelle organizzazioni terroristiche. Mossa che seguiva l'attacco subito a inizio novembre da un comunità mormone, con cittadini statunitensi, nel nord del Messico. Il governo di Andres Manuel Lopez Obrador aveva ricordato alla Casa Bianca il percorso di azione comune concordato proprio per dare una risposta di lungo respiro al problema. "Su richiesta di un uomo che mi piace e rispetto, e ha lavorato così bene con noi, il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, sospenderemo temporaneamente questa designazione e intensificheremo i nostri sforzi congiunti per affrontare con decisione queste organizzazioni malvagie in crescita!", aveva concluso Trump. (segue) (Mec)