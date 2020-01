Americhe: Messico e Usa registrano accordi su contrasto bilaterale a traffico di armi e droghe (3)

- A metà dicembre Messico e Usa avevano avviato il piano operativo congiunto per il contrasto al traffico di armi in cinque città di frontiera. Le parti hanno deciso la presenza di agenti nei punti di frontiera tra San Diego e Tijuana, tra El Paso e Ciudad Juarez, tra Laredo e nuovo Laredo, tra McAllen e Reynosa e tra Brownsville e Matamoros. Sul tema è stato attivato un gruppo di lavoro binazionale, con sede in Messico, incaricato di redigere un rapporto mensile sul numero di armi in entrata nel paese. Uno strumento "inedito" che riporterà il tracciato completo delle armi: il luogo in cui sono state acquistate negli Usa, il percorso che hanno compiuto e il modo in cui sono entrate in Messico. (Mec)