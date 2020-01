Commercio Roma: Ana, scorrettezza Campidoglio, noi non invitati a confronto su urtisti

- "Ribadendo la forte condanna all'aggressione subita del presidente commissione commercio Andrea Coia, denunciamo la scorrettezza amministrativa di un incontro avvenuto sulla situazione degli urtisti senza la presenza delle sigle sindacali che rappresentano il settore". È quanto dichiara in una nota il direttivo nazionale di Ana, Associazione nazionale ambulanti, tramite il portavoce Angelo Pavoncello. "Dell'incontro siamo venuti a conoscenza dalle agenzie di stampa - aggiunge Pavoncello - e dal comunicato di Coia affidato alla sua pagina Facebook. Ricordiamo che qualsiasi accordo va sottoscritto e accettato congiuntamente alle sigle sindacali e non. Coia falsamente dichiara di aver incontrato le parti interessate e invece l'Ana non è stata convocata". Pavoncello tuttavia ringrazia "il presidente dell'aula Giulio Cesare Marcello De Vito che il 14 gennaio scorso, insieme a Fratelli d'Italia, al Pd e alla Lega del Campidoglio, ha depositato una mozione, che chiede di ridare dignità lavorativa agli operatori, suggerendo di posizionare alcune postazioni in via delle Muratte. Siamo certi che la mozione verrà sottoscritta e votata da tutte le forze politiche". Infine Pavoncello conclude: "Si coglie l'occasione per ribadire che è stata inviata l'ennesima diffida al dipartimento attività produttive a non procedere a ulteriori delocalizzazioneli, e ad annullare in autotutela le delocalizzazioni fatte contro legge. La diffida è stata inviata per conoscenza al procuratore aggiunto della Repubblica Paolo Ielo". (Rer)