Aerospazio: lancio di Eutelsat Konnect gestito dal Centro spaziale del Fucino di Leonardo (3)

- Eutelsat Konnect, il satellite per telecomunicazioni interamente elettrico, è stato lanciato con successo da Arianespace dal Centro Spaziale europeo di Kourou, in Guyana francese. Il satellite è stato ostruito da Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), in qualità di prime contractor per Eutelsat Communications. Dalla sua orbita geostazionaria, il satellite fornirà una copertura su larga scala per i mercati di Internet ultra veloce in Africa e in Europa. Operativo a partire da questo autunno, Eutelsat Konnect offrirà una capacità effettiva di 75 Gbps e fornirà accesso a Internet ultra-veloce fino a 100 Mbps, sia per aziende che per privati. In Africa, verrà utilizzato anche in combinazione con terminali Wi-Fi pubblici in modo tale che diversi utenti possano condividere l'accesso a Internet, e verrà commercializzato attraverso dei coupon acquistabili tramite un telefono cellulare. (segue) (Res)