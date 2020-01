Aerospazio: lancio di Eutelsat Konnect gestito dal Centro spaziale del Fucino di Leonardo (4)

- La tecnologia della propulsione elettrica si differenzia principalmente dalla propulsione chimica per la minore massa di propellente richiesta (circa il 20 per cento della massa totale, rispetto al 50 per cento del caso a propulsione chimica). Quindi, a parità di massa totale al lancio del satellite, è disponibile a bordo una maggiore frazione di massa per i payload imbarcati. E' possibile utilizzare una massa di propellente minore in virtù della maggiore efficienza raggiunta dalla propulsione elettrica, a fronte, tuttavia, di una spinta ridotta (0,5 Newton rispetto ai 400N di un motore chimico). Ne consegue che la durata del Leop passa da circa dieci giorni a circa 6 mesi, durante i quali è necessario garantire il supporto operativo richiesto. Le attività di messa in orbita sono coordinate dal team di Thales Alenia Space Francia di Cannes, realizzando così una gestione distribuita delle operazioni tramite team dislocati in siti geograficamente differenti, secondo una prassi consolidata fin dal 2005 nella Space Alliance. (segue) (Res)