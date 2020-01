Aerospazio: lancio di Eutelsat Konnect gestito dal Centro spaziale del Fucino di Leonardo (5)

- Quale fattore chiave della strategia di crescita di Eutelsat, basata sulla connettività, Eutelsat Konnect avrà un ruolo principale nel colmare il divario digitale in Africa ed Europa. Il programma si arricchirà nel 2022 con la presenza di Eutelsat Konnect Vhts (Very High Throughput Satellite), attualmente in costruzione da Thales Alenia Space. Dotato di propulsione completamente elettrica e operante in banda Ka, Eutelsat Konnect è il primo satellite a utilizzare la piattaforma interamente elettrica Spacebus Neo di Thales Alenia Space, sviluppata nel quadro del progetto di Neosat, costituito dall'Agenzia spaziale europea (Esa) e da quella francese Cnes. Con una massa di lancio di 3,6 tonnellate, il satellite occuperà la posizione orbitale a 13 gradi Est e avrà una vita operativa di oltre 15 anni. "In qualità di ambasciatore della nostra linea di prodotti Spacebus Neo, Eutelsat Konnect attinge da una lunga esperienza di satelliti in orbita e da soluzioni innovative, in grado di offrire una piattaforma completamente modulare con un payload intelligente per i servizi a banda larga in banda Ka, che combinano flessibilità e massima produttività", ha affermato Jean-Loic Galle, presidente e amministratore delegato di Thales Alenia Space. “Insieme al nostro cliente Eutelsat, condividiamo una visione comune in termini di riduzione del divario digitale in tutto il mondo, per offrire connettività a tutti. Voglio ringraziare Eutelsat per averci affidato questo satellite, così come tutti coloro che hanno contribuito a questo successo, inclusi i team di Arianespace, Esa, Cnes e Thales Alenia Space. Il lancio di oggi è un successo tecnologico, ma è anche il risultato del supporto continuo allo sviluppo di Neosat da parte delle Agenzie spaziali europea e francese, oltre che al piano ‘Investiment in the Future’ del governo francese.” (Res)