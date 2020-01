Firenze: sicurezza stradale, più controlli sulle strade e maggiore sensibilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzamento dei controlli sulla rete viaria provinciale, più attenzione allo stato manutentivo delle strade, sensibilizzazione degli utenti stradali. Saranno le tre principali linee di azione della strategia contro gli incidenti messa a punto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che il prefetto di Firenze Laura Lega ha riunito ieri sera a palazzo Medici Riccardi. Al tavolo, come si legge in una nota, erano presenti i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il comandante regionale della polizia stradale, l’assessore comunale Andrea Vannucci con il comandante della polizia municipale di Firenze. Le decisioni assunte si inseriscono nel quadro della circolare ministeriale sull’incidentalità stradale dello scorso 9 gennaio e dell’accordo quadro stipulato tra il Ministero dell’Interno e Anci in materia di servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana. (segue) (Ren)