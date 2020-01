Firenze: sicurezza stradale, più controlli sulle strade e maggiore sensibilizzazione (2)

- Come si legge nel documento: "Il piano delineato dal Comitato prevede, quindi, tre punti prioritari di intervento. Primo: una nuova intensificazione coordinata dei controlli, in particolare contro la guida in stato di alterazione psico-fisica per l’assunzione di droghe e alcol, gli eccessi di velocità e l’uso di cellulari al volante. Secondo: un richiamo di attenzione alle amministrazioni locali e agli enti gestori delle strade per il miglioramento della segnaletica, dell’illuminazione, della manutenzione dei sedimenti stradali anche con interventi sulle aree prospicienti (come lo sfalcio dell’erba). Terzo: sensibilizzazione dell’utenza stradale attraverso campagna informative sui pericoli derivanti dai comportamenti scorretti. Di questi temi si occuperà anche l’Osservatorio provinciale sugli incidenti stradali nella prossima seduta del 23 gennaio". (Ren)