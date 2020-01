Mediterraneo orientale: Haftar dopo incontro con Mitsotakis, accordo Tripoli-Ankara viola diritto internazionale

- L'accordo tra Ankara e Tripoli sui confini marittimi nel Mediterraneo orientale è una violazione del diritto internazionale e per questo non è valido. Questa la posizione espressa dal comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, nel colloquio di oggi ad Atene con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Secondo Haftar, riferisce il quotidiano "Kathimerini", il governo di Fayez al Serraj non ha la legittimità per siglare un memorandum di questo tipo. Fonti governative aggiungono che Haftar, nel colloquio con Mitsotakis, ha osservato che le interferenze esterne a livello militare e politico hanno un impatto "controproducente" nella crisi libica. Secondo Haftar, il popolo della Libia dovrebbe essere libero di decidere il futuro del paese tramite un'Assemblea nazionale inclusiva. (Gra)