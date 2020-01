India: Jammu e Kashmir, liberati quattro politici ai domiciliari dalla revoca dell’autonomia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli arresti sono stati effettuati sulla base del Jammu and Kashmir Public Safety Act (Psa), la legge del 1978 sulla pubblica sicurezza che consente alle autorità di detenere persone senza processo e senza incriminazione per un periodo fino a due anni per prevenire atti illeciti. Secondo quanto riferito il 4 dicembre dal ministero dell’Interno nella risposta scritta a un’interrogazione del Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento, dal 4 agosto nella Valle del Kashmir sono state poste in custodia preventiva 5.161 persone, delle quali 609 sono attualmente detenute, tra cui 218 lanciatori di pietre. Le 5.161 persone, si legge nella risposta, sono state arrestate “per prevenire la commissione di reati riguardanti la violazione della pace e attività pregiudiziali alla sicurezza dello Stato e al mantenimento dell’ordine pubblico”. Tra gli arrestati sono elencati “leader/lavoratori politici, lanciatori di pietre, Ogw, separatisti”; con Owg (overground worker) si intendono gli informatori e i collaboratori dei militanti. (segue) (Inn)